Scontro tra auto e tir in A23: ferita una mamma, grave il figlio di 5 anni

di Paola Treppo

UDINE - Gravelungo la autostradatra nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione sud, conrimasti feriti e portati in ospedale. Erano circa le 18.30 di ieri, giovedì 4 gennaio, quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Renault Mégane Scénic e uncon trattore portoghese e rimorchio spagnolo.Il mezzo pesante era condotto da una donna romena di 49 anni, L.B. le sue inziali, mentre la vettura era guidata da una donna di 34 anni che vive in un piccolo paese della, M.S. le sue iniziali. Nell'abitacolo della Renault viaggiava anche il figlio della donna, un. Sono questi ultimi, mamma e figlio, ad avere la peggio nello scontro. Illesa invece l'autotrasportatrice. Sul posto è giusta subito l'equipe medica con una ambulanza che ha portato in ospedale a Udine i due feriti.il bambino, lesioni lievi per la madre. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Palmanova mentre per la bonifica dei mezzi incidentati i vigili del fuoco del Comando di via Popone. Inevitabili i disagi per il