Esplodono le bombole di gas alla Termoidraulica: distrutto il deposito

di Paola Treppo

CAMINO AL TAGLIAMENTO (Udine) - Incendio a, nella ditta, in via Ippolito Nievo, al civico 36, intorno alle 21.30 di ieri, giovedì 15 giugno. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Codroipo supportati da due squadre giunte dalla sede centrale di Udine con una autobotte e una partenza.L'incendio ha interessato alcuneGpl depositate all'esterno, due delle quali sonocausando alcuni danni: è stata divelta infatti, una tettoia del magazzino esterno dove erano state posizionate. Altre quattro bombole sono state messe in sicurezza dai pompieri. All'interno del magazzino si trovavano anche alcune bombole di, pure queste messe in sicurezza. Nessuno si è fatto male.Distrutto un deposito che conteneva tubazioni in materiale plastico e altre apparecchiature tra cui, pompe e varia componentistica. L'abitazione di pertinenza non è stata interessata dall'incendio. Le cause sono accidentali e con molta probabilità sono riconducibili a un cumulo di fogliame eche era stata raccolta all'esterno e bruciata qualche giorno prima.