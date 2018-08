Fiamme dallo zampirone, casa a fuoco: ustionati due fratelli di 3 e 14 anni

UDINE - Due bambini, di tre anni e di 14 anni, sono rimasti ustionati, il più piccolo in modo grave, in un incendio divampato nello scantinato del condominio in cui abitano, a Lovaria di Pavia di Udine. L'incendio è divampato intorno alle 16.30 nel seminterrato del condominio, un alloggio Ater con 12 appartamenti



. Secondo una prima ricostruzione operata dai Vigili del fuoco di Udine, i due fratelli erano in casa quando il maggiore sentendo puzza di bruciato e fumo levarsi dal basso, si è reso conto di una situazione di pericolo. Per questo, avrebbe preso in braccio il fratellino per scappare ma nella concitazione invece di uscire dal portone principale sarebbe finito proprio nello scantinato dove divampavano le fiamme e dove sarebbero stati investiti da una fiammata.



Per la gravità delle sue condizioni, il piccolo di tre anni sarà trasferito al Centro grandi ustionati di Padova. Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con due squadre, le fiamme sarebbero scaturite probabilmente da uno zampirone, la spirale accesa utilizzata per scacciare gli insetti, e si sarebbero propagate a materiale che si trovava in una cantina dove una persona stava eseguendo alcuni lavori domestici.



