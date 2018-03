Violento rogo distrugge nella notte un grande rustico di campagna

di Paola Treppo

SANTA MARIA LA LONGA (Udine) - Un vastoscoppiato nella notte ha distrutto un grandedi. A notare uno strano bagliore, intorno alle 2 e mezza di oggi, giovedì primo marzo, è stata una pattuglia della polizia stradale di Palmanova che ha lanciato l'allarme. Sul posto, in via delle Rogazioni, sono giunti dopo poco i vigili del fuoco del Comando di Udine e dei distaccamento di Codroipo e Cervignano del Friuli.L'interno del rustico èe inizialmente si è temuto che all'interno del casale in fiamme ci fosse qualcuno. Al momento non risultanoe nessuno si è fatto male. Le operazioni di bonifica e smassamento dureranno per tutta la giornata. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova.Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sono bruciati il primo piano, il tetto e la soffitta; ingenti i danni. La struttura, un edificio dall'architettura tipica di questa parte del Friuli, era di particolareed era stato ristrutturato di recente; erano stati ricavati 7 alloggi, non ancora occupati.Hanno lavorato 25 vigili del fuoco con un totale di 8 mezzi. Il tetto, di 200 metri quadrati, è collassato fino a terra e sono crollati di conseguenza anche i solai. Quattrocento i metri quadrati interessati dell'incendio.