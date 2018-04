Breve vacanza in montagna finisce con l'incendio del romantico chalet

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTA TERME (Udine) - Finisce male il ponte del 25 aprile per una coppia diche aveva scelto di trascorrere qualche giorno in montagna, a Piano d'Arta di. Nella notte di ieri, infatti, nellain cui i due erano alloggiati, al 22 di via Castagneto, si è sviluppato unErano le 23. Lui, 55 anni, era già a letto; lei 45 anni, stava facendo una doccia. Entrambi hanno sentito puzza di bruciato e sono riusciti a uscire per tempo dalloprima che le fiamme si estendessero alla zona giorno, rimasta gravemente danneggiata. Non sono rimasti né feriti, né intossicati. Il tetto non è crollato ma è finita in cenere una parte in legno della dimora, strutturata su due piani. Danni anche per il fumo.​Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e i pompieri volontari di Cercivento che hanno lavorato fino alle 2 per domare il rogo. La casa vacanze, di proprietà di un uomo di Udine, è. Le cause dell'incendio sono con ogni probabilità di natura elettrica. All'interno dell'edificio residenziale, infatti, non era stati accesi stufe o caminetti. Nel pomeriggio i vigili del fuoco eseguiranno un sopralluogo.