Incendio nella notte nell'azienda di allevamento di trote

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNARIA ARSA (Udine) -nella notte danneggia i macchinari per la distribuzione automatica delnell'azienda didelle trotedell'imprenditore, nella località di Castions delle Mura a. Ingenti i danni.Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, intervenuti sul posto per domare le fiamme, l'incendio è scoppiato a seguito di unverificatosi in un quadro della corrente che si trova all'interno di un capannone, nella zona agreste di via Tarvisio.Dopo l'attivazione dell'allarme, scattato intorno l'una di questa notte, giovedì 19 aprile, i pompieri hanno raggiunto la Agrifish e sono riusciti a limitare i danni, contenendo l'incendio. Dal quadro elettrico, le fiamme si sono estese rapidamente al macchinario che si usa in azienda perin maniera automatica lePoi il rogo ha danneggiato anche ilche al momento è stato dichiarato. Seguiranno ulteriori verifiche per capire cosa possa aver originato la scintilla nella rete di distribunzione della corrente. Non si tratta di un rogo doloso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Vicentina. Non è la prima volta, purtroppo, che questa azienda è vittima di incendi. Le trote stanno bene e non hanno riportato sofferenze. Nessuno è rimasto ferito.