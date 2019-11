Con i fasci littori sul muro di casa. Denunciato, il giudice lo assolve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GEMONA -avere dellenel giardino di casa o alle pareti. Non è reato nemmeno esporre su unaunapronunciata da. E non è reato perché l’esposizione di simboli o cimeli del Ventennio non presuppone alcuna volontà né intenzione di ricostituire o evocare in maniera diretta il Partito nazionale fascista. Quindi la legge Scelba del 1952, che disciplina l’apologia del fascismo, in questo caso si disinnesca. È quello che ha deciso ieri mattina il Tribunale di Udine, assolvendo l’imputato, 40 anni, residente anella casa “incriminata”. Il giudice è stato chiaro: il fatto non costituisce reato. Garlant,e ricercatore di cimeli storici, ha nella sua proprietà due riproduzioni del fascio littorio, una targa con la scritta “È l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende” e altri oggetti rari.