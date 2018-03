Assalto al bancomat nella notte: i ladri scappano con tutta la cassa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIELLO DEL FRIULI (Udine) - Furto connella filiale delladi Credito Cooperativo di Fiumicello e, ad Aiello del Friuli; i ladri hanno raggiunto la filiale dellacon una auto intorno alle 2 e mezza di questa notte, sabato 3 marzo. Sono riusciti a "strappare" la cassa dello sportelloe sono scappati con tutto il denaro contante contenuto all'interno.Gli abitanti della zona sono stati svegliati da forti. Alcuni di loro, che si sono affacciati alla finestra per capire cosa stesse succedendo, hanno notatouna automobile e hanno visto tre persone con il volto travisato. Sul posto è intervenuta la vigilanza privata dell'. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Palmanova e della stazione di Aiello. Isono ingenti per lo sportello bancomat spaccato e per il denaro rubato: diverse migliaia gli euro sottratti, ancora in corso di esatta quantificazione. Per il colpo non sarebbe stato usato esplosivo.