Ruba barrette energetiche e un drone: pizzicato, è un boscaiolo

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - Stacca il blocco antitaccheggio e cerca di occultare addosso unper evitare la cassa, ma viene bloccato all’uscita senza acquisti. È successo ieri, sabato 21 luglio, alle 18.45, al centro commerciale Iperfiera di Torreano diUn 22enne di origini moldave e residente a, di professione boscaiolo, ha trovato tra gli scaffali quello che faceva al caso suo per passare le lunghe giornate all’interno dei boschi delle valli dell’Alto Torre immerso in una natura quasi incontaminata: un bel minidrone.Così senza pensarci troppo lo ha preso e dopo aver staccato lesi è diretto spedito all’uscita. Ma le sue mosse un po’ rudi non sono passate inosservate. Infatti all’uscita lo aspettavano I carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi, allertati dalla vigilanza dell’ipermercato.Addosso oltre al minidrone gli hanno trovato anche delle, il tutto per un valore di poco oltre le 100 euro. Dopo aver restituito la refurtiva al negozio, i carabinieri hanno accompagnato il giovane in caserma per denunciarlo per furto aggravato.