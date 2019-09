UDINE - Due persone, un uomo e una donna di 24 e 27 anni, M.L. e V.H., già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai Carabinieri delle stazioni di San Pietro al Natisone e Pulfero, coordinati dalla Compagnia di Cividale del Friuli (Udine), per una serie di furti in abitazione commessi tra l'estate 2018 e la fine dello scorso anno nella zona delle Valli ai danni di persone anziane e sole in casa.



Cinque, finora, gli episodi attribuiti dai militari dell'arma ai due indagati. I due agivano sempre con la stessa tecnica: mentre la donna si avvicinava all'anziana vittima e la distraeva con una scusa, il complice si introduceva nell'abitazione e rubava preziosi e tessere bancomat, prima di allontanarsi velocemente.



I due erano già noti per simili episodi avvenuti nell'hinterland udinese. Cominciata a seguito della denuncia presentata da una delle vittime, l'indagine, coordinata dal pm Viviana Del Tedesco, si è conclusa recentemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA