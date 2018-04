Itinerari da sogno nel paradiso della città fortezza coccolata dalle acque

di Paola Treppo

PALMANOVA (Udine) - Quattro chilometri d', quelli delladi Palma, coccolano la Città Stellata, da poco patrimonio dell’umanità. Sono quelli che, ad anello, scorrono attorno a, la Fortezza che è diventata ormai meta privilegiata degli amanti dellee delle gite in. Da quando la maestosa area deiè stata pulita e da quando i fossati sono stati rinaturalizzati, l'area esterna alle porte è diventata un paradiso tutto da scoprire.​La Roggia di Palma fa parte di un reticolo di acque molto antico che arriva dalla zona a nord di Udine. Sono quelle che da Zompitta di Reana passano per Udine e arrivano fino alla Città Stellata. Qui, dopo la costruzione di Palmanova, la roggia fu magistralmente incanalata: da una parte riforniva l'acquedotto che serviva la popolazione residente entro la cerchia di mura più stretta, il cuore della cittadina, l'altra finiva nei fossati, per poi gettarsi nel, e da qui nell', a Cervignano.​Per 30 anni i fossati sono rimasti asciutti e solo grazie a una meticolosa opera di recupero, il Comune di Palmanova è riuscito a riportare l'acqua, come un tempo. Col prezioso bene sono tornati gli uccelli acquatici come le, glicinerini, le gallinelle d'acqua, i germani, le anatre. Ci sono anche led'acqua e i pesci. Un piccolo paradiso cui si può accedere liberamente, gratuitamente, sempre, in ogni stagione, in bici o a piedi, passando da una porta all'altra, immersi nel verde.«Un'oasi per fuggire dal caos delle città e trascorrere qualche ora in relax - dice l'assessore con delega ai bastioni, Luca Piani -; abbiamo installato anche dei ponticelli e delle aree per i pic-nic per le famiglie. Nei fine settimana, inoltre, si possono visitare pure gli ambienti "chiusi", tra cui le suggestive gallerie».