UDINE - Si allunga la lista dei farmacisti non in regola con gli obblighi vaccinali in Friuli. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno segnalato al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e all'Ordine dei Farmacisti, una farmacista laureata, dipendente di un'attività situata in provincia di Udine, sorpresa sul posto di lavoro non in regola con gli obblighi vaccinali. Analoga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati