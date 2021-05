Donna scompare nel nulla, avviate le ricerche per cielo e per terra

CASTION DI STRADA (UDINE) - Scomparsa da casa, mobilitati i vigili del fuoco. Da ieri sera le squadre dei Vigili del fuoco di tutta la regione, con il supporto del Nucleo elicotteristi e cinofili di Venezia stanno cercando una donna di Castion di Strada che da ieri sera non da più notizie di se. La signora, classe 1965, da tempo è in cura presso una struttura sanitaria di Latisana. Quando ieri è arrivata nella cittadina della Bassa friulana improvvisamente ha fatto perdere le tracce. I soccorritori stanno battendo la zona a ridosso del Tagliamento ma dopo ore di ricerche purtroppo della donna non ci sono notizie.