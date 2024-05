Maria Tomba è scomparsa, l'appello della mamma della finalista di X Factor: «Aiutatemi a ritrovarla». Ma era marketing

Maria Tomba, cantante finalista di X Factor, sarebbe sparita.

«Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana, sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l'avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi pregio fatemi sapere. Scrivetemi in privato». Qualcuno ipotizza sia una trovata pubblicitaria - in stile Rovazzi - e infatti dopo poco si viene a sapere che era stata una trovata di marketing. Un video promozionale. Una cosa tristissima.