Foto con la divisa da SS: bufera su Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli

NIMIS (UDINE) - Una foto che circolerebbe da settimane sui cellulari. È quella che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis in divisa da SS con un ritratto di Adolf Hitler alle spalle. A riportare la notizia è La Stampa.



«Non lo conosco personalmente e entro le prossime ore sentirò lui e il segretario provinciale per bonificare questa situazione assolutamente inaccettabile - ha commentato Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro, segretario regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia -. Ho saputo ieri sera di questa foto e mi sono subito attivato per cercare di capire quali azioni intraprendere. Sembra che si tratti di una foto di carnevale di qualche anno fa, ma ciò non giustifica perché non mi vestirei mai con quella divisa e ho impostato tutta la mia segreteria regionale sul fatto che fortunatamente un certo periodo storico è passato per sempre e Fratelli d'Italia deve occuparsi di lavoro e problemi della gente guardando sempre avanti. Finché sarò segretario regionale sarà questa la linea del partito». Ultimo aggiornamento: 14:04