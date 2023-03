Danieli: l'acciaieria di Porto Nogaro in Friuli per ora è solo un progetto. Decisione a settembre

BUTTRIO - La Danieli - multinazionale italiana con sede a Buttrio, tra i leader mondiali nella produzione di impianti siderurgici - ha acquistato una pagina di pubblicità dei quotidiani locali per precisare in sei punti che non è stato ancora deciso se nella Zona Industriale di Porto Nogaro (Udine), sorgerà un'acciaieria della Metinvest B.V., multinazionale ucraino-olandese che opera nel settore minerario e siderurgico e che fattura 18 miliardi di dollari. La notizia della realizzazione dell'impianto, infatti, ha scatenato la diffusione di notizie imprecise e critiche per un presunto impatto ambientale insostenibile per l'area scelta. Danieli indica che Metinvest non ha ancora deciso l'investimento (di due miliardi di euro) e che lo farà entro il prossimo mese di settembre. Inoltre, l'area di Porto Nogaro è soltanto una delle tre (un'altra è in Italia, una in un altro Paese europeo) allo studio. Danieli ha anche segnalato di preferire l'opzione di Nogaro, di essere per questo divenuta azionista di minoranza di Metinvest e che l'impianto farebbe aumentare dell'8% il Pil del Friuli Venezia Giulia, con un impatto ambientale leggerissimo grazie all'utilizzo di una tecnologia molto avanzata. In questo senso, Danieli ha sottolineato che, in assenza di conferma dell'investimento, non è stata ancora presentata la richiesta di valutazione all'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Proprio ieri, 24 marzo 2023, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, è intervenuto sostenendo che quello dell'acciaieria a Porto Nogaro è soltanto un progetto a uno stato embrionale.