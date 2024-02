Udine. Accusa di concorrenza sleale nei confronti di Sms Goup su prodotti di impianti siderurgici: rigettate le richieste di Danieli SpA

UDINE - Il Tribunale di Udine ha rigettato le richieste del gruppo Danieli & C. Officine Meccaniche nei confronti della Sms Group spa in merito a un'ipotesi di «concorrenza sleale».

La tesi sostenuta da Danieli, come riporta la nota, era che «nel corso degli ultimi decenni, il gruppo Sms avrebbe illegalmente sottratto competenze nel settore dei prodotti lunghi». «In conseguenza di ciò, avrebbe ottenuto appalti che non avrebbe altrimenti acquisito». Sms «ha richiesto il rigetto delle richieste di Danieli e la condanna di quest'ultima per lite temeraria».

A meno di un anno dall'inizio del procedimento, continua la nota di Sms, «il Tribunale di Udine ha accolto entrambe le nostre richieste, respingendo quelle di Danieli e condannando quest'ultima al pagamento delle spese legali, quantificate in circa 80mila euro e a versare ulteriori 40mila euro per responsabilità processuale». «Riteniamo che la sentenza rifletta in modo accurato la correttezza e i valori che ci guidano nella gestione delle risorse umane e dei rapporti con i concorrenti - ha affermato il presidente ceo di Sms Group, Robert Bignulini -; siamo convinti che la sana concorrenza sia essenziale per il progresso e l'innovazione e rispettiamo profondamente i nostri competitor».