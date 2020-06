Covid 19, morto un altro anziano ospite della casa di riposo di Paluzza

E' un settantaduenne di Timau, in Carnia, la nuova vittima di Covid 19 registrata in Friuli Venezia Giulia dopo

L'uomo, che soffriva di patologie degenerative, era ospite della casa di riposo di Paluzza dove si è registrato uno dei più intensi focolai dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia e da lì, una volta trovato positivo al coronavirus, era stato trasferito in ospedale a Palmanova, dove è deceduto dopo settimane di ricovero. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 117, quattro in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 12. Si è registrato un nuovo decesso (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus rimangono 3.305: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 699 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.843 (3 più di ieri), i clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare sono 41. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Ultimo aggiornamento: 19:27

