La casa di riposo riapre alle visite ai parenti dopo 4 mesi: incontri su appuntamento

PALUZZA (Udine) Dopo quasi quattro mesi di chiusura degli accessi e delle visite, la Casa di Riposo per anziani Brunetti di Paluzza, tra le più colpite dall'epidemia di coronavirus e con 19 anziani morti per Covid in provincia di Udine, si prepara a riprendere i primi contatti con l’esterno. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione, è stato approvato uno specifico protocollo per concedere le autorizzazioni al contatto tra gli anziani accolti in struttura, covid free dal 4 giugno, e i loro familiari. Quale spazio prioritario è stata individuata l’area della Palestra della residenza, che permette di svolgere in sicurezza le visite agli anziani sia nell’area esterna alla stessa che nell’ampio locale che la costituisce. Gli ingressi saranno limitati e scaglionati in modo da ridurre il numero di visitatori contemporaneamente presenti, organizzando le visite su appuntamento: da domani sarà possibile prenotare la visita contattando la residenza via mail all’indirizzo info@covilpaluzza.it o telefonando allo 0433 775121. Le visite saranno consentite ad un solo familiare per residente per un massimo di mezz’ora, previo screening sanitario e adeguata illustrazione delle misure da rispettare, e partiranno da martedi 23 giugno al fine di permettere la raccolta di tutte le prenotazioni e un’organizzazione adeguata.

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA