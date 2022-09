Tonutti alla guida della categoria Cartarie Poligrafiche: «Momento di crisi, aziende devono fare rete»

UDINE - È Maria Teresa Tonutti, amministratore delegato della Tonutti Tecniche Grafiche spa di Fagagna (Udine), il nuovo capogruppo del Gruppo Cartarie, Poligrafiche ed Editoriali di Confindustria Udine. Subentra a Mario Bolzonella. Lo ha reso noto oggi l'associazione degli industriali friulani attraverso una nota. «In un momento storico estremamente critico - ha - ha commentato Tonutti - credo che gli imprenditori siano necessariamente chiamati a fare rete per rispondere sinergicamente alle sfide economiche imposte dal mercato. Con tale consapevolezza metterò le mie competenze e la mia esperienza a servizio dell'associazione».

Secondo un'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine, se il comparto aveva segnato nel 2021 un rimbalzo dei volumi produttivi del 12,5% rispetto al 2020, facendo segnare anche nel 1/o semestre 2022 un ulteriore aumento produttivo dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ora si registra «l'avvisaglia di un calo degli ordini del 4,8% nel 2/o trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021». «Le prospettive del settore cartario - ha ricordato Tonutti - appaiono in deciso deterioramento a seguito delle enormi difficoltà delle cartiere a far fronte ai sempre nuovi record raggiunti dai costi di energia, gas, trasporti e materie prime fibrose», per le quali si evidenziano «persistenti quotazioni record». La fase di accentuati rincari delle cellulose, segnala la capogruppo, «iniziata a fine 2020-inizio 2021, è proseguita con vigore nei primi mesi del 2022, stabilendo nuovi record mensili».