CIVIDALE - A causa di un malore accusato da uno dei musicisti del concerto di Mudimbi, in programma questa sera alle 23 in piazza Duomo a Cividale, vista l'impossibilità di trovare una sostituzione in tempo, lo spettacolo è annullato.



Il concerto rientrava nell'ambito delle iniziative di Mittelfest.

