TREVISO - Treviso piange Marina Barasciutti. La musicista si è spenta nella mattina di Natale a 58 anni. Da un anno stava combattendo contro una grave forma tumorale. E la malattia purtroppo ha fatto velocemente il proprio inesorabile corso. Fino a lunedì, quando è mancata nell'hospice Casa dei Gelsi dell'Advar. Nata e cresciuta a Treviso, Marina era una persona incredibilmente eclettica. Un'artista a tutto tondo che nel tempo ha sviluppato le proprie abilità impegnandosi come autodidatta. Con una curiosità e una determinazione incrollabili. I risultati non si sono fatti attendere.

IL RICORDO

Amava la pittura, arrivando a dar vita a una serie di opere che sono state esposte anche in diversi locali della città. E poi adorava cantare e suonare. Una passione, quest'ultima, coltivata con una cura particolare. Sempre in compagnia del marito, Paolo Riccoboni, aveva fatto parte del coro "Ad oriente" e suonato il trombone nell'orchestra "Ottoni di Marca", diretta dal maestro Luciano Melchiori. «La tua dolcezza e la voce delicata del tuo trombone rimarrà per sempre nei nostri cuori», è il messaggio che quest'ultimo ha messo nero su bianco rivolgendosi direttamente a Marina. «Adesso sei libera di volare - dicono dal gruppo "Ottoni di Marca" - siamo grati di aver incrociato il tuo cammino e di aver condiviso tanti momenti». Quello della musica per Marina era un richiamo irresistibile. Ma in realtà amava qualsiasi espressione artistica, senza riserve e senza preconcetti e soprattutto senza mai perdere la voglia di sperimentare.

IL CORDOGLIO

«Ha dedicato la sua vita alla famiglia e all'arte in generale, nelle sue mille sfaccettature ricordano il marito e i quattro figli andando costantemente alla scoperta dei propri talenti in tutti i campi, come autodidatta». Ma non basta. Perché nella vita di Marina c'era anche molto altro. È stata sempre parecchio attiva nell'ambito del volontariato. Anche in prima persona. Non da ultimo, ad esempio, aveva direttamente offerto ospitalità ad alcune persone senza dimora che non avevano altro riparo. Oltre la marito, lascia quattro figli, Arianna, Giorgia, Davide e Alice, due nipotine, Vittoria e Matilde, e il papà Ernesto. «Non si è mai stancata di adoperarsi per gli altri sottolineano dalla famiglia è sempre stata molto generosa e questo l'ha portata ad agire per aiutare le persone che si trovavano in difficoltà». La data del funerale è già stata fissata. L'ultimo saluto a Marina Barasciutti verrà dato domani mattina, 29 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese a Treviso. Il feretro partirà dalla casa funeraria Trevisin di viale Felissent a Villorba. La famiglia chiede a tutti di non portare fiori, ma di destinare eventuali offerte proprio a favore dell'Advar, l'associazione trevigiana che si occupa dell'assistenza a pazienti oncologici.