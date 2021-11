Ragazzina in coma etilico, chiuso il bar che vende superalcolici ai giovanissimi

TARVISIO - Il Questore di Udine, Manuela De Bernardin, ha disposto la chiusura per 14 giorni di un bar di Tarvisio, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps. Nel locale erano state somministrate sostanze alcoliche ad alcuni minorenni, una delle quali è finita in ospedale in coma etilico. La segnalazione è stata fatta dalla locale Compagnia Carabinieri che aveva accertato il consumo di alcol da parte di numerosi ragazzi del luogo. Alcuni giorni fa, quattro giovani, anche minori di 14 anni, avevano trascorso la serata nel locale bevendo superalcolici. Poche ore più tardi, una delle ragazzine è stata condotta d'urgenza in ospedale per una grave intossicazione da alcol.