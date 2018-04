Il fascio di luce che riporta i colori sull'altare del Re Longobardo

di Paola Treppo

​CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Molteche oggi appaiono monocrome, senza, all'epoca della loro realizzazione erano state interamente. Vale per statue, facciate delle chiese e bassorilievi. Nei secoli, a causa delle intemperie e di un gusto dell'arte mutato, la policromia è scomparsa. O meglio ne è rimasta traccia sono in alcuni punti.​A, nel Museo Cristiano e del Tesoro del Duomo, un prezioso manufattodell’VIII secolo, l'altare del duca, è stato oggetto di un esperimento che consente di vedere l'ara con i suoi colori originali. Grazie a una installazione video, sul prospetto frontale è stata ricostruzione la policromia in più passaggi: dal volto del Cristo, in un piccolo quadrato, fino a tutta la figurazione che comprende due cherubini e quattro angeli.L'altare si trova al piano terro del museo, nella prima stanza a destra. A intervalli regolari viene proiettato un fascio di luce che, mano a mano, mostra i colori originali, ricostruiti con più ipotesi sulla base dei resti di pigmento rinvenuti sulla pietra.Datato tra il 737 e il 744, l'altare fu commissionato dal Duca Ratchis, poidell’, per onorare la memoria del padre Pemmone. Interamente realizzato in pietra di Aurisina, è uno dei monumenti più importanti dell’VIII secolo; è il primo altare della storia con impressi rilievi figurati. Nelle due lastre laterali sono scolpite la Visitazione con la Vergine e Santa Elisabetta che si abbracciano e l’Adorazione dei Magi con la Vergine sul trono e il Figlio sulle ginocchia; nella lastra posteriore, decorata da croci e ornati geometrici, si apre una finestrella probabilmente destinata a contenere reliquie.