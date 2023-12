PADOVA - Le festività natalizie iniziano con un boom di turisti in città. Tradizionalmente i giorni a cavallo dell’8 dicembre rappresentano le prove generali, dal punto di vista turistico, per quel che riguarda Natale e Capodanno. Prove generali che hanno superato le più rosee aspettative. Con 132.414 visite (il numero dei visitatori moltiplicato per il numero di giorni di visite effettuate) il ponte dell’Immacolata 2023 evidenzia una crescita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A certificarlo è uno studio realizzato da Aps Holding. Per quel che riguarda le provenienze di queste visite, dal Veneto ne sono state registrate 64.661 (più 7,2% rispetto al 2022), dal resto dell’Italia 58.812 (più 41,1%), da altri Paesi europei 7.698 (più 3%). Una notevole impennata si registra per quel che riguarda i turisti in arrivo da Paesi extra Ue: con 1.242 viste, ci si attesta ad un incoraggiante più 67,4%.

I DATI

Scorporando ulteriormente i dati, si scopre poi che dall’8 al 10 dicembre il numero dei visitatori (esclusi residenti e pendolari, quindi tutti coloro che sono venuti a visitare Padova per qualsiasi motivo come turismo, studio, lavoro, sanità, ecc.) sono stati 103.560, ovvero 12,8% in più rispetto all’anno precedente. Ottime notizie arrivano anche sul fronte dei pernottamenti (il numero dei pernottanti moltiplicato per le notti di permanenza) che nel periodo preso in considerazione hanno toccato quota 38.300 registrando una crescita del 25,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di questi 5.695 sono riconducibili a persone che risiedono in Veneto (più 34% rispetto all’anno scorso), 27.366 ad italiani (più 31%), 4.519 a cittadini europei (meno 4%) e 720 (più 41%) a persone che vivono in Paesi extra Ue.

Analizzando altri dati elaborati dal Comune, si scopre che i numeri relativi al primo semestre del 2023 ci dicono che si passa dai 441mila pernottamenti del 2022 a 575mila dei primi sei mesi del 2023. Grossomodo vuol dire 134mila persone in più che hanno dormito almeno una notte a Padova. Incoraggiante anche l’incremento dei pernottanti (esclusi residenti e pendolari, tutti coloro che sono venuti a visitare Padova per qualsiasi motivo e hanno pernottato almeno una notte in città): 18.896 con un più 14,6% rispetto al 2022.

IL COMMENTO

«La nostra campagna di marketing territoriale e le attrazioni natalizie stanno portando risultati molto importanti per la città con un numero di presenze che testimonia la centralità di Padova come meta turistica e natalizia – ha commentato ieri l’assessore al Marketing Territoriale Antonio Bressa - Il nostro obiettivo è portare Padova dove merita, tra le città d’arte italiane più attrattive e in grado di sorprendere sempre con un’offerta di eventi e iniziative rivolta a tutte le generazioni, proprio come stiamo facendo in questo periodo».

«A contribuire a questo risultato c’è anche l’attenzione agli spostamenti con i mezzi pubblici che sono stati incentivati dall’amministrazione con misure ad hoc – ha concluso l’esponente del Partito democratico - Ora a beneficiarne è tutta la città con il suo indotto economico e con l’orgoglio di essere sempre più al centro delle scelte di chi vuole vivere la suggestione del Natale».

I MUSEI

I dati elaborati da Aps confermano, però, un trend piuttosto consolidato. L’anno scorso solo la Cappella degli Scrovegni ha registrato 350mila visitatori. L’intero sistema museale, di cui fanno parte anche i Musei Civici, palazzo Zuckermann e palazzo Della Ragione, ha superato il mezzo milione di biglietti venduti. Numeri alla mano, si può affermare che si sta quasi tornado ai livelli pre Covid. Nel 2019, infatti, l’intero sistema museale si era attestato poco sopra i 600mila visitatori.