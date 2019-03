Misteriosa raffica di malori intestinali: decine di studenti al pronto socorso

UDINE - Alcune decine di bimbi e ragazzini, molti dei quali allievi di una scuola secondaria di primo grado di Cividale del Friuli, hanno accusato sintomi gastrointestinali tra ieri pomeriggio e stamani. Alcuni sono finiti al pronto soccorso ed è stata prescritta una terapia leggera.



Altri ragazzini abitano nelle vicine Valli del Natisone e sono iscritti in altri istituti. Non è chiaro cosa abbia provocato i malori e gli accertamenti sono in corso da parte delle autorità competenti. La dirigente scolastica reggente del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale, Clementina Frescura, dove sono iscritti molti dei bambini, ha escluso che la causa scatenante possa essere stato un alimento ingerito in mensa. «La mensa e le cucine sono state ispezionate stamattina a sorpresa dai Nas e da operatori dell' azienda sanitaria Asuiud. È venuto anche il direttore della Soc di igiene degli alimenti e della nutrizione del dipartimento prevenzione dell'Asuiud e un tecnico - aggiunge la dirigente - e non sono stati fatti verbali. Non è stato riscontrato nulla di rilievo nella mensa».



Frescura ha sottolineato che in quella «stessa mensa hanno mangiato anche altre persone e bambini allievi e nessuno è si è sentito male.

