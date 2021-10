Jonathan Milan argento mondiale nell'inseguimento, Filippo Ganna terzo. Omnium donne: bronzo Balsamo

ROUBAIX - Niente da fare per il friulano Jonathan Milan, 21 anni, nella finale dell'Inseguimento individuale ai Mondiali di Roubaix, in Francia. L'azzurro è stato sconfitto dal fuoriclasse statunitense Ashton Lambie e dunque si è dovuto "accontentare" della medaglia d'argento. Terzo Filippo Ganna che ha battuto nella finalina lo svizzero Claudio Imhof. Tuttavia Ganna è andato molto più forte di Lambie: un motivo di rammarico in più.

Elisa Balsamo bronzo nell'Omnium

La campionessa del mondo Elisa Balsamo ha ottenuto la medaglia di bronzo nella specilità dell'Omnium. L'azzurra è stata preceduta dalla belga Lotte Kopecky, medaglia d'argento, e dalla britannica Katie Archibald, che ha vinto la medaglia d'oro.