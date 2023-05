Conclusa la cronoscalata del Lussari, Jonathan Milan punterà oggi a giocarsi l'epilogo del Giro d'Italia, con la sicurezza di aver già conquistato la maglia ciclamino. «Nella tappa delle Tre Cime di Lavaredo è stata durissima - sostiene lo stesso campione di Buja - se non ci fossero stati i miei compagni di squadra ad aiutarmi sarei andato fuori tempo massimo. Ho stretto i denti e ho cercato di difendere la maglia a punti con tutto me stesso e alla fine ci sono riuscito. È una grande gioia aver conquistato il trofeo degli sprint, al mio primo Giro d'Italia».



CAMPIONE

Fino ad ora Milan ha ottenuto una vittoria nella seconda tappa, con una volata imperiosa sul traguardo di San Salvo in Abruzzo. Il corridore della Bahrain Victorious ha messo in bacheca il sigillo più importante della sua giovane carriera, vincendo nettamente davanti a David Dekker e Kaden Groves. Non solo. L'ex portacolori della Cycling Team Friuli e Sacilese, avrebbe potuto mettere a segno altri quattro traguardi, mancati per un soffio. Nella quinta tappa con arrivo a Salerno, Jonathan è salito sul podio di mezzo, alle spalle di Kaden Groves; nella sesta, quella di Napoli, è giunto secondo, superato dal solo Mads Pedersen; nell'11. frazione a Tortona, il friulano è stato battuto di pochissimo da Pascal Ackermann e nella 17. a Caorle ha dovuto cedere il passo al compagno di nazionale, Alberto Dainese. Milan potrebbe incrementare oggi il suo già ottimo bottino nella capitale ai Fori Imperiali piazzando l'ennesimo sprint, dopo tre settimane di estenuante competizione, un percorso durissimo distribuito su 3.500 chilometri e oltre 51.000 metri di dislivello. I corridori entreranno a Roma passando prima per Ostia, la Pineta di Castel Fusano, attraversando così la Cristoforo Colombo e tagliando per l'Eur di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana, noto a tutti i romani come il Colosseo quadrato e poi proseguendo per una lunga passerella che li vedrà protagonisti dei luoghi più caratteristici di Roma per arrivare ai Fori Imperiali.



IL MARCHIO

Un Giro d'Italia all'insegna del Cycling Team Friuli, se si considera che anche l'ex bianconero Davide Bais ha vinto una tappa (la settima) sul prestigioso traguardo del Gran Sasso d'Italia, che gli è valsa pure, per qualche frazione, la maglia azzurra della montagna. Lo stesso veterano Alessandro De Marchi ha sfiorato l'impresa diverse volte. A Viareggio in particolare (con partenza da Scandiano) il "Rosso di Buja" è giunto terzo, alle spalle di Magnus Cort Nielsen (Education EasyPost, primo) e Derek Gee (Israel Premier Tech, terzo). Una vera sfortuna per il portacolori della Jayco AlUla, che ha sfiorato l'impresa dopo una fuga di 190 chilometri e 2.600 metri di dislivello, sotto la pioggia e con il freddo. Tutto cancellato, però, dallo show di ieri con la bandiera del Friuli in mano. In evidenza anche il fratello di Davide Bais, Mattia (ex Ctf ora alla Eolo Kometa), che nella tredicesima tappa (Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana) è stato autore di una bella iniziativa che gli è valsa la terza posizione alle spalle di Geraint Thomas e Alessandro Tonelli. «È stata una bella emozione non solo per i successi di Jonathan Milan e Davide Bais - sono le parole di Renzo Boscolo, direttore sportivo della Cycling Team Friuli, quadra che ha portato al professionismo diversi corridori oggi al Giro - ma anche per i piazzamenti di Alessandro De Marchi e Mattia Bais. Non dimentichiamo poi che lo stesso tecnico, Andrea Fusaz, fa parte del progetto della Bahrain Victorius a tempo pieno. Questo vuol dire che il Ctf fa buona scuola».