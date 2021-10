Europei su pista, Milan (ri)conquista l'oro nell'inseguimento individuale dopo il successo di Tokyo 2020

Con Jonathan Milan prosegue il cammino d'oro dell'Italia, del ciclismo e, soprattutto, dello sport in quest'estate folle. Il ciclista ventunenne friulano, nato a Tolmezzo e residente a Buja, ha vinto la gara dell'inseguimento individuale negli Europei in pista di Grenchen, in Svizzera. Il successo di Milan è il primo nella rassegna, ed è il secondo per il corridore, che alle Olimpiadi di Tokyo è salito sul gradino più alto del podio assieme a Filippo Ganna e con gli altri due componenti del quartetto, record del mondo. La finale contro il russo Lec Gonov è stata a senso unico sin dall'inizio, con il friulano che ha dettato legge fin dai primi metri. Ma il vantaggio aumento chilometro dopo chilometro, e prima dell'arrivo sul quarto, anzi sul tre e mezzo Milan ha già le braccia al cielo per festeggiare, perché ha raggiunto il suo sfidante. E sì, è il campione.

