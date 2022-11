Lavori in A23, chiuso casello Gemona Osoppo per la notte di lunedì

GEMONA - Lavori sulla A23 Udine-Tarvisio. Dalle 22:00 di lunedì 28 novembre alle 06:00 di martedì 29 resterà chiusa la stazione di Gemona Osoppo per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione della rampa di svincolo. Il casello sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Udine e Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Udine e in uscita: Udine nord; in entrata verso Tarvisio: Carnia.