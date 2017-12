di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Il luogotenentesaluta la sua gente e la sua valle doponell'Arma. La stazionedi via Roma atra qualche settimana si sposterà nella nuova e moderna palazzina costruita alle sue spalle. Dietro la porta di quello storico edificio dell'Ottocento alla veglia del Natale si chiude anche l'eccezionaledel suoil luogotenente a incarichi speciali Giovanni Sappada.Per più di trentanni ha retto con la sua rigorosa professionalità e intatto spirito militare il comando della stazione più importante e strategica della, questo stretto corridoio incuneato tra i confini con l'Austria e con la Slovenia, l'allora cortina di ferro, che per decenni è stata vista come concreta minaccia, impersonificata dal "pericolo rosso". Ora tutto questo è un ricordo; adesso quel corridoio non è più l'ipotetica rotta di una colonna di carri armati pronti a invadere l'Ovest, ma è il crocevia di chi scappa dal nuovo teatro che tiene con il fiato sospeso l'umanità intera ossia il Medio Oriente.Lui,, nato il giorno della Veglia di Natale del 1952 in un'altra vallata, quella di, neglidella, ha scelto di servire il proprio paese, e soprattutto la sua gente, arruolandosi nell'Arma. La sua carriera è disseminata di innumerevoli sguardi che lo hanno ammirato nella sua compostezza di uomo e nella sua fierezza di militare. Sotto quei baffetti era sempre pronto a regalare un sorriso, accompagnato da una parola per chi aveva bisogno di un aiuto e bastava quello sguardo penetrante a far gelare il sangue nelle vene a chi non sapeva comportarsi in maniera corretta.Un uomo di polso e grande capacità organizzativa, questo è stato ed è il luogotenente Sappada. Lo ha dimostrato anche nellaquando un inferno di acqua e fango invase interi comuni della vallata, causando due morti e centinaia di sfollati.mentre coordinava i soccorsi e si prodigava affinché le famiglie trovassero riparo nella caserma Lamarmora dove era stata allestita l'accoglienza per chi era rimasto senza una casa. Per la sua preziosa opera e l'inesauribile contributo gli è stata tributata l'onorificenza diLa sua stazione carabinieri non era una caserma, ma una casa, dove da buon padre di famigliadi ogni grado, insegnandogli una professione fatta di sacrificio e trasmettendogli soprattutto quella passione che in lui continua ad ardere intatta nel suo cuore. I suoi superiori e i rappresentanti delle istituzioni lo hanno salutato ringraziandolo per il non comune spirito di servizio e per l'incrollabile attaccamento alla propria professione.