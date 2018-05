di Paola Treppo

VILLESSE (Gorizia) - Travolge unsulla strada provinciale a: l'animale, l'autista della vettura resta illeso e la macchina riportanotevoli; è successo poco prima delle 4.30 di oggi, domenica 6 maggio, sulla sp3, all'altezza della progressiva chilometrica 5.600.Il conducente del mezzo, una Peugeot 108, stava viaggiando a bassa velocità quando si è trovato davanti l'selvatico che non è riuscito a evitare e che ha investito; il capriolo è morto sul colpo. I danni al mezzo sono stati stimati in almeno 2000 euro. Il proprietario della macchina era in possesso di una assicurazione specifica per questo tipo di incidenti.Nel caso il conducente non abbia attivato questo genere di polizza, come da ultime disposizioni per la Provincia di, bisogna denunciare l'accaduto e specificare che si intende richiedere ildanni alla Regione Fvg che assicura fino a un massimo del danno di 5000 euro efino all'80% del danno patito; la richiesta è da presentare compilando un apposito modello.