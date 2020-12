Ubriaco picchia i figli e getta il cane dal terzo piano che muore

TAVAGNACCO Ubriaco ha iniziato a picchiare due dei tre figli, tutti minorenni, e in preda all'ira ha scagliato il cane di famiglia dalla finestra del terzo piano. Nuovo episodio di violenza domestica in Friuli. L'episodio è avvenuto martedì 8 dicembre, ma la vicenda è emersa solo oggi, venerdì 11 dicembre. Martedì scorso i carabinieri della stazione di Udine Est e del nucleo radiomobile di Udine sono intevenuti in casa di un trentottenne a Feletto Umberto, frazione di Tavagnacco, dove era in corso una violenta lite. Stando alla ricostruzione, un uomo di trentotto anni si stava sfogando sui figli e in preda all'ira aveva anche lanciato il cagnolino dei bambini, un metticcio di piccola taglia, dalla finestra. La bestiola, precipitata dal terzo piano dell'appartamento, è morta sul colpo per il violento impatto sul terreno sottostante. I carabinieri hanno provato a calmare l'uomo, ubriaco, che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e uccisione di animali.

La compagna e i tre figli sono stati portati in ospedale per essere medicati e successivamente portati al sicuro in un centro antiviolenza.

Ultimo aggiornamento: 15:07

