Camion carico di polli perde il controllo e si ribalta, autostrada A4 chiusa

LATISANA - L'autostrada A4 è chiusa al traffico, nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, così come lo svincolo di Latisana verso Venezia, per un incidente che si è verificato alle 5.30. Un mezzo pesante che trasportava animali da zootecnia ha perso il controllo del veicolo urtando i new jersey e perdendo parte del carico. Gli animali, pollame, sono stati recuperati e sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale. Disagi anche nel tratto precedente a tre corsie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana sempre in direzione Venezia dove un altro mezzo pesante ha perso il carico, trasportava granaglie.