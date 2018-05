Lasciate le finestre aperte per il caldo? Attenti, potreste pentirvene...

di Paola Treppo

LATISANA e CIVIDALE (Udine) - Le temperature si sono alzate,di giorno e anche di notte. Così c'è chi lascia lama i ladri ne approfittano subito. Questa notte, infatti, i malviventi hanno messo a segno duein abitazioni dove i proprietari, prima di uscire a cena, hanno lasciato gli infissi aperti. Al rientro a casa la brutta sorpresa.Intorno alle 23 di ieri, sabato 26 maggio, in una residenza dii topi d'appartamento sono penetrati da una finestra aperta e hanno rubato 2700 euro in contanti e monili inper 3mila euro. Stessa cosa è successa alle porte di Udine, nel comune di Pasian di Prato dove i ladri sono entrati facilmente, sempre da una finestra aperta, e hanno rubato circa 40 euro in contanti. La famiglia si è accorta della sgradita visita intorno all'una di notte.Sui questi due casi indagano i militari dell'Arma e sempre ai carabinieri sono stati denunciati altri due furti messi a segno nella notte, dalle 23 alle 23.30, questa volta con effrazione della porta di ingresso di casa. A Povoletto i malviventi si sono impossessati di 300 euro in contanti e a Latisana, invece, di 350 euro, sempre in contanti.