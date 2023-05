Cade da un terrazzino d'albergo, gravissimo un uomo di 40 anni

LIGNANO SABBIADORO - Un uomo di 40 anni è stato soccorso dagli operatori sanitari nelle prime ore di oggi, domenica 21 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da una altezza di sei metri circa da un terrazzino di albergo di Lignano Sabbiadoro. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'automedica proveniente da Lignano Sabbiadoro e l'elisoccorso. Attivati i carabinieri della Compagnia di Latisana, che ora indagano sulla dinamica. Informati i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.