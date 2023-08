Cade nel fossato con il trattore, elitrasportato in condizioni gravi a Udine

AMPEZZO - Un agricoltore è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta in un fossato a Voltois di Ampezzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha perso il controllo del trattore che stava conducendo ed è finito in un fossato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Hanno attivato i vigili del fuoco. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.