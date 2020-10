POLESELLA. Stava lavorando in campagna, nella “sua” campagna. Una caduta dal trattore, però, è risultata fatale a Giancarlo Buoso, la cui vita si è interrotta tragicamente fra le 9, ora in cui è salito sul mezzo agricolo, e le 11 di ieri. È a quell’ora che la moglie, preoccupata per non aver più sentito il marito, l’ha raggiunto in mezzo al campo, trovandosi di fronte all’orrore della tragedia già compiuta, con l’uomo ormai già senza vita. Buoso, che aveva 64 anni e che da un po’ di tempo doveva fare i conti con dei problemi di deambulazione, in seguito ad un’ischemia cerebrale che aveva comunque superato con tenacia, non ha mai smesso di lavorare. Titolare di una piccola azienda a conduzione familiare, senza dipendenti, a Bresaparola, frazione di Polesella, nell’omonima via, al numero 2577, anche ieri era sul trattore.



LA CADUTA

Ma, cadendo, è poi finito sotto al mezzo in movimento, che gli ha schiacciato e lacerato una gamba, recidendogli l’arteria femorale. La causa della sua straziante morte è stata proprio l’emorragia. Il personale del Suem, intervenuto insieme ai carabinieri di Polesella ed agli ispettori dello Spisa, ha potuto solo constatare l’avvenuto decesso. Un’ennesima morte sul lavoro, ma che non ha rilievi dal punto di vista penale, tanto che, essendo purtroppo abbastanza chiara la dinamica e non essendo coinvolta nessun altra persona, la salma è già stata lasciata nella disponibilità dei familiari per la celebrazione del funerale, da parte del sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo.



Sposato con un figlio, era associato da lunga data a Confagricoltura, anche se non aveva mai ricoperto cariche all’interno dell’associazione, riversando sempre grande impegno nella conduzione della propria azienda. Si tratta della seconda morte sul lavoro in quest’anno dopo la tragedia dello scorso 4 agosto, quando Giovanni Pasello, metalmeccanico della Cometria di Adria, si è spento a 53 anni, cadendo dal tetto di uno dei capannoni dell’azienda. Il sindaco di Polesella Leonardo Raito ha subito inviato un messaggio di cordoglio per la scomparsa del 64enne: «Colgo con grande dispiacere la notizia del tragico incidente costato la vita al nostro concittadino Giancarlo Buoso ed esprimo ai suoi famigliari il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA