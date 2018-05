Rombo di motori: in 50mila al Biker Fest, 4 giorni tra le moto più belle

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Rombo di motori aper la 32° edizione dellada oggi, giovedì 10 maggio, e fino a domenica 13 maggio. Il, uno dei più noti d’Europa, accogliere 50.000 visitatori e i migliori preparatori di moto nazionali e internazionali.La Biker Fest è l’evento che ha fatto nascere e che da sempre sostiene il meglio dell’intero movimento Custom e Biker in Italia, allargandosi a tutto il mondo collegato alla cultura motociclistica, dall’aerografia, ai tatuaggi, alla passione per le auto americane. Oltre alle tante aziende e modelli in mostra, Lignano ospiterà concerti, contest, gare e una spettacolare e affascinante Parata delle luci con migliaia di motociclette che sfileranno lungo le vie della città la sera di sabato 12 maggio.Un’esclusiva assoluta dell’evento di quest’anno a Lignano è la Finale del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) e l’unica data del Campionato Custom Bike Show Mondiale AMD in Italia con l’esposizione delle moto più belle d’Europa esposte presso Terrazza a Mare.In queste giornate saranno presenti le principali Case moto ufficiali che proporranno prove gratuite dei loro nuovi modelli. Tra i marchi, alcune presenze storiche come quelle diItalia, ma anche grandi novità come Bmw, Moto Guzzi, Kawasaki, Indian,, Aprilia,X Diavel e molte altre. Importante la presenza ufficiale dicon tutti i nuovi modelli in prova gratuita.Gran finale domenica 13 maggio con la U.S. Car Reunion, incontro storico di auto americane in Italia al Luna Park di Lignano, un evento che nell’ultima edizione ha raccolto oltre 300 auto di grande prestigio.L’area dello Stadio Teghil ospiterà tutte le principali case motociclistiche che promuoveranno le proprie novità con la possibilità di provare gratuitamente le proprie moto. Saranno presenti aziende di respiro internazionale del mondo della moto e della customizzazione e del mondo delle moto elettriche ed e-bike, oltre a numerosi stand di appassionati di motori e di auto americane.Il Luna Park sarà il quartier generale dove si concentrerà la maggior parte degli stand internazionali e dei catering che proporranno specialità culinarie ed enogastronomiche locali. Qui si svolgerannoe altre gare e contest a tema. In questa area è stato allestito il tendone dedicato alla Harley Davidson e, domenica 13, il più grande raduno di auto americane del Nord Est con oltre 300 auto presenti.La Terrazza a Mare è stata scelta dagli organizzatori perché, coi suoi saloni lambiti dal mare, ha molte analogie con ilin Florida, luogo di culto per i ritrovi dei bikers; l'area sarà dedicata ai migliori preparatori delle più belle moto europee. Qui si svolgerà la finalissima del campionato Italiano customizzatori e l’unica data italiana del, il "più storico" fra i Bike Show Internazionali in Europa. Saranno esposte le 100 moto più belle e prestigiose d’Europa e una selezione di moto anni Settanta. Nelle zone vicine alla Terrazza a Mare si svolgeranno eventi e convegni sulla sicurezza stradale e un contest di aerografia. Info www.bikerfest.it.