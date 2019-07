Banditi armati in gioielleria: il colpo e poi la fuga, sparatoria in centro

di Marco Corazza

UDINE - Sono arrivati armati quasi all'orario di apertura: un gruppo di banditi ha rapinato la gioielleria "Ronzoni" in pieno centro a Udine. Il colpo alle 9.30 in via Mercerie, all'angolo con via Mercatovecchio, nel cuore del capoluogo friulano. I rapinatori, armati, avrebbero sparato anche 4 colpi per riuscire nella fuga dopo il colpo.All'interno c'era, titolare della Ronzoni, che è stato affrontato da due dei banditi. Coinvolta poi una terza persona all'uscita che ha tentato di fermare i malviventi. Anche il titolare avrebbe provato a inseguirli.I testimoni, nel bar di fronte alla gioielleria, hanno infatti ribadito di aver sentito almeno quattro colpi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura che hanno attivato il piano di ricerca in tutta la provincia. Non ci sarebbero feriti, né si conosce al momento il bottino.Una persona, forse il "palo" della banda, sarebbe stata bloccata dal titolare della gioielleria e poi consegnata alla polizia subito accorsa sul posto.La gioielleria "Ronzoni" è una delle più antiche di Udine con una storia di gioiellieri che di tramanda da circa 150 anni.