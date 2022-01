Bimba con il bob finisce su una strada: travolta da un'auto, è gravissima

RAVASCLETTO - Gravissimo incidente oggi pomeriggio sullo Zoncolan. Una bambina di 4 anni, residente a San Donà di Piave, stava scendendo con il bob vicino a un posteggio. La piccola non è riuscita a frenare ed è finita in mezzo alla strada, mentre stava sopraggiungendo un auto in cerca di parcheggio che l'ha travolta. La piccola era in montagna con gli zii, le ferite riportate sono tutte negli arti inferiori e non è in pericolo di vita. Soccorsa dalla polizia in servizio sulle piste, la bambina è stata trasportata in ospedale a Trieste con l'elicottero.