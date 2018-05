Pratic: investimenti per 10,5 ml, fatturato triplicato, eco verniciatura

di Paola Treppo

FAGAGNA (Udine) - A 7 anni dall’inaugurazione del quartier generale, l'aziendafesteggia un nuovo e importante momento della sua storia, portando sulle colline dispazi inediti per la progettazione e la produzione di pergole e tende diAccanto all'attuale sede friulana, il marchio italiano leader del settore outdoor aggiunge oggi 10mila metri di funzionalità, raddoppiando la superficie dell’azienda. Come nel 2011, anche il secondo edificio è stato progettato da, seguendo i valori di semplicità ed efficienza che hanno decretato il successo della prima versione, premiata da numerosi riconoscimenti internazionali.La novità più rilevante del progetto di ampliamento è rappresentata dalla prima linea di verniciatura, grazie alla quale Pratic realizzerà le strutture outdoor in 30 diverse colorazioni, che si sommano alle 8 già esistenti.L’azienda, nata nel 1960 e guidata oggi da Dino ed, è pronta a portare sul mercato una delle più ricche e raffinate offerte cromatiche, nata dalla collaborazione con architetti e designer e incentrata su nuance che ricordano i colori caldi della terra.L’impianto verniciatura è stato concepito per avere zero impatto ambientale. All’interno del processo, infatti, non vengono utilizzati né solventi, né composti volatili organici; le polveri in poliestere hanno un grado di recuperabilità del 97%. Pure lo stadio di conversione finale utilizza un agente chimico nanotecnologico che, senza cromo, è innocuo per l’ambiente. L’impianto, infine, è dotato di un sistema di depurazione a scarico zero, che riduce al minimo i consumi idrici.Il nuovo edificio, caratterizzato da una texture riflettente, ospita i nuovi macchinari a controllo numerico per la fresatura in grado di effettuare lavorazioni ad alta precisione; accanto un magazzino compattabile che si sviluppa per 9 piani di altezza e che può contenere fino a 700 posti pallet.I numeri di Pratic confermano una crescita impressionante: solo negli ultimi due anni gli investimenti hanno toccato quota 10,5 milioni di euro; in un decennio il numero dei collaboratori è aumentato del 252% e il fatturato è più che triplicato raggiungendo i 38 milioni di euro.