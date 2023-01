Permasteelisa compie cinquant'anni. L'azienda di Vittorio Veneto è presente in 20 Paesi nel mondo I progetti più importanti

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Il Gruppo Permasteelisa compie 50 anni. Il leader mondiale nella progettazione, ingegnerizzazione, produzione, installazione e servizi post-vendita di rivestimenti architettonici, raggiunge questo importante traguardo fatto di progetti iconici che hanno contribuito a cambiare il volto di alcune delle città più moderne ed evolute al mondo.

Un rebranding del logo per l'anniversario

L'anniversario sarà celebrato con un nuovo logo, una linea spezzata si dispiega verso l'alto, a rappresentare un edificio in costruzione e, allo stesso tempo, la conoscenza e il pensiero che evolvono. Il payoff BUILDING VISION rafforza questo messaggio e definisce l'impegno aziendale per i prossimi anni: non solo continuare ad essere protagonisti nel settore ingegneristico di riferimento, ma farsi anche promotori di una visione e di una cultura che mira a creare un sistema armonico tra persone, edifici e ambiente.

Fondata nel 1973, oggi ha progetti in tutto il Mondo

L'origine del successo risale al 1973, alla fondazione di I.S.A., azienda di serramenti in alluminio che aveva sede a pochi chilometri da Vittorio Veneto, città che oggi ospita il quartier generale del Gruppo. In breve tempo, il fulcro delle attività diventa il Curtain Wall, le facciate continue composte da moduli preassemblati su misura in fabbrica, che forniscono estetica e prestazioni agli edifici contemporanei. Con un'abile strategia di espansione che parte dall'acquisizione di Permasteel, l'azienda australiana che ha rivestito la Sydney Opera House - dalla cui unione nasce il nome definitivo di Permasteelisa - il Gruppo inizia la crescita che lo porterà all'attuale leadership globale nel settore. Le tappe intermedie più significative in questo processo di sviluppo sono state le importantiacquisizioni dell’olandese Scheldebouw B.V. e del gruppo tedesco Gartner, oltre a numerosi altri step di sviluppo in termini di capacità produttiva, fatturato e presenza nel mondo. Oggi, il Gruppo Permasteelisa è presente in 4 continenti e 20 paesi, con 3 brand e un network di 30 aziende, generando un fatturato di un miliardo di euro all'anno. Tra le realizzazioni portate a termine ci sono: l’International Commerce Centre, il grattacielo più alto di Hong Kong, l'Eight Spruce a Lower Manhattan (conosciuta anche come Beekman Tower), The Shard e 20 Fenchurch Street a Londra, il rivoluzionario Guggenheim Museum di Bilbao, la straordinaria Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e il MoMA di New York, l’Unicredit Tower e Gioia 22 a Milano, 22 Bishopsgate a Londra, One Vanderbilt a New York, gli UBER Headquarters a San Francisco e 200 George Street a Sidney.