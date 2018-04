Terza corsia, via libera al lotto da 48 milioni: ecco dove e quando

di P.T.

FRIULI e VENETO - Firmato il decreto di autorizzazione all’elaborazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori del secondo sub lotto delladella autostrada A4, dal nodo di interconnessione fra lae lafino al casello di Palmanova, del quarto lotto Gonars Villesse. Oltre 48 milioni di euro l’importo complessivo dell’opera, di cui 29 milioni e 300mila euro sono riferiti ai lavori.Un ulteriore step è stato così aggiunto al percorso di realizzazione di una delle infrastrutture più importanti per la viabilità autostradale italiana, indispensabile per adeguare il sistema autostradale ai crescenti flussi di traffico soprattutto commerciale. Il progetto e i lavori saranno realizzati dall’associazione temporanea di impresa costituita dalla Cmb Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, dal Consorzio Integra Società Cooperativa e da Cgs Spa che già sta lavorando nel primo sub lotto Gonars e Nodo di Palmanova.I lavori interessano i comuni di; prevedono anche il completo rifacimento dello svincolo e del casello di Palmanova, comprensivo del fabbricato di stazione, il rifacimento di tre sottopassi stradali, due sottopassi ferroviari, tra cui quello riguardante l’importante direttrice Cervignano Udine, e tre attraversamenti idraulici.L’intervento produrrà un significativo incremento delle prestazioni e della qualità complessive dell’infrastruttura, dal punto di vista viabilistico, strutturale, idraulico, impiantistico, ambientale e di inserimento dell’opera nel territorio.Per quanto riguarda l’ambiente è prevista, come per gli altri lotti, la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque provenienti dalla piattaforma autostradale per mezzo di canalizzazioni che convogliano i flussi in 8 aree di depurazione dedicate. Sono previste barriere fonoassorbenti di ultima generazione e numerose opere a verde con la messa a dimora di forestazioni, boschi idrofili e fasce arboree. Durante tutta la durata dei lavori, sarà attivo un monitoraggio ambientale eseguito sulla base delle indicazioni fornite dall’regionale.