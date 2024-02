Auto nel burrone a Sutrio: incidente stradale con cinque feriti lungo la ex provinciale 123

SUTRIO (UDINE) - Cinque persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 11 di sera di domenica 11 febbraio nel territorio comunale di Sutrio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo. La macchina è finita in un burrone lungo la ex provinciale 123.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico cinque persone: quattro sono state portate all'ospedale di Tolmezzo con ferite non gravi dalle ambulanze di Tolmezzo.

La quinta persona è stata trasportata con l'ambulanza con a bordo l'équipe dell'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.