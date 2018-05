Picchiata e umiliata per anni: alla fine il marito violento finisce in cella

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) -arrestato pera Tarcento. La vicenda risale al mese di novembre dello scorso anno, quando una giovane si rivolge ai carabinieri per denunciare il marito di 47 anni. Si tratta di una coppia nordafricana che da diversi anni è residente in Italia. La donna lamenta ripetuti maltrattamenti:e minacce, anche gravi, che si protraggono da anni.La giovane donna, nel tempo, ha documentato il tutto con deirilasciati dall’ospedale di Udine che attestano le percosse di cui è stata a lungo vittima. Al termine degli accertamenti, i carabinieri della stazione diavevano richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione di un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale; la donna, allora, era stata ospitata temporaneamente in una, insieme ai duein età scolare.A metà aprile il pm ha chiesto un primo aggravamento della misura cautelare poiché la donna continuava a subire minacce. La situazione si è aggravata ulteriormente e la vittima dei maltrattamenti ha denunciato di nuovo il marito ai carabinieri di Tarcento. A quel punto il Gip ha disposto l’arresto che è stato eseguito ieri, martedì 8 maggio: i militari dell'Arma hanno prelevato l’uomo dal luogo di lavoro e lo hanno portato nel carcere di Udine. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e di