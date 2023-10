Aquileia. Fa un incidente e cade della moto: in volo all'ospedale di Udine, è grave

AQUILEIA (UDINE) - Incidente in area extraurbana agreste/campo: una persona è caduta dalla moto ed è stata soccorsa da un'ambulanza e l'elisoccorso per le ferite riportate. È successo questo pomeriggio, mercoledì 11 ottobre.

I sanitari hanno preso in carico la persona, poi trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.