Anziano cade in casa, trovato in stato di semicoscienza. Grave in ospedale

CODROIPO - Un uomo di 70 anni è stato soccorso intorno alle 23 di ieri, negli spazi di una abitazione privata di una frazione di Codroipo, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico accaduto nelle pertinenze della dimora.

Caduta dall'alto.

A dare l'allarme è stato un parente che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica proveniente da Udine. L'uomo è stato trovato in stato di semicoscienza. È stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in condizioni serie, in codice rosso, instabile, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico dell'automedica a bordo.