LATISANA - Faccia a faccia con i banditi incappucciati che le sono entrati in casa di soppiatto. Ma alla fine l'ha spuntata lei, un'anziana signora di 75 anni che vive da sola. Una nottata di vera e propria paura, fortunatamente terminata senza ripercussioni, quella vissuta da questa nonnina di Latisana. Si è ritrovata di fronte i malviventi nel cuore della notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre, all'interno della propria abitazione, situata nella frazione di Pertegada del centro urbano della Bassa friulana.



LA RICOSTRUZIONE

L'episodio è accaduto in pochi minuti e da quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base degli elementi raccolti la dinamica sarebbe stata questa: i malviventi erano in tre, tutti con il volto coperto, incappucciati.

Sarebbero entrati all'interno della casa della donna che risiede da sola.

L'anziana, sentendo dei rumori mentre era a letto, si è svegliata e se li è trovati di fronte. A quanto si è potuto apprendere, sarebbero stati armati di un oggetto non bene identificato, che le avrebbero rivolto contro. L'avrebbero adoperato per minacciarla e chiederle denaro.



L'ANZIANA

Ma lei, una donna di 75 anni pur impaurita e scioccata, ha trovato la forza per opporsi: non aveva niente di prezioso da consegnare, né soldi né gioielli. Lo ha detto chiaramente ai banditi, più volte, trovando il coraggio di spiegarlo energicamente.

E così, dopo averle messo comunque a soqquadro la casa, i malviventi hanno desistito e se ne sono andati portandosi via soltanto il suo telefono cellulare. Che poi, in breve tempo, hanno abbandonato lungo la strada.



IL RITROVAMENTO

Il telefono cellulare è stato infatti ritrovato più tardi quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Latisana.

I militari dell'Arma si sono precipitati sul posto dopo la richiesta di aiuto giunta dalla signora, l'hanno tranquillizzata e rassicurata. Si sono sincerati che l'anziana donna non avesse subito violenze e quindi hanno ascoltato la sua testimonianza e il racconto di come sono andati i fatti. Parallelamente hanno iniziato a fare accertamenti e sopralluoghi, dando la caccia ai banditi nella zona.



LA TESTIMONIANZA

Stando alle prime informazioni, uno dei tre malviventi sarebbe di nazionalità italiana, secondo quanto riportato dall'anziana ai carabinieri. Ora le indagini proseguiranno, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti sulle strade della zona, in modo da provare a individuare se ci possano essere stati passaggi di auto sospette.