All'improvviso il fumo, un incendio distrugge macchinari e attrezzature agricole

L'incendio partito dal tetto manda in fumo il capanno e i macchinari di una azienda agricola di Gonars. È stata la famiglia Budai, proprietaria dell'azienda, a lanciare verso le 15 l'allarme al 112. Dal Sores di Palmanova hanno subito attivato le squadre dei Vigili del fuoco arrivate sul posto, lungo la strada che da Fauglis porta a Palmanova, dai distaccamenti di Codroipo e di Cervignano assieme ai colleghi del Comando provinciale di via Popone a Udine. Il fumo era visibile a chilometri di distanza e faceva presagire la gravità.



Per i soccorritori non è stato infatti semplice aggredire l'incendio e avere ragione della fiamme. Nel rogo sono andati distrutti macchinari e attrezzature. Secondo una prima ricostruzione della Squadra di Polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco di Udine l'incendio potrebbe essere partito dall'impianto fotovoltaico.

